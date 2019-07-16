Ряд остановок автобусов и троллейбусов в Москве сменили названия
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о смене названий ряда остановок наземного транспорта.
В частности, остановка «Метрогородок» трамваев № 2, 13, 29, 36 и автобуса № 3 по Открытому шоссе отныне называется «Поликлиника». Вместо «Детского санатория» те же трамваи будут останавливаться на «Метрогородке».
Остановка «Управление механизации № 39» для автобусов № 171 и 627 на пересечении Иркутской улицы и 2-го Иртышского проезда получила название «Черницынский проезд».
Помимо этого некоторые остановки получили статус «по требованию» вместо постоянного.
Полный перечень новых названий и маршрутов, для которых они действительны, приводится на официальном сайте «Мосгортранса».
Ранее сообщалось, что на 15 остановках общественного транспорта в Москве появились новые автоматы по продаже билетов. Они расположены в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок.
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