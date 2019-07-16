Составлен рейтинг самых популярных в России китайских машин
Автоэксперты оценили показатели продаж автомобилей китайских брендов на российском рынке в первом полугодии 2019 года и составили на основе этих данных рейтинг самых популярных китайских машин.
Лидером рейтинга оказался бренд Geely с показателем 4032 автомобиля, приобретенных россиянами за полгода. На втором месте оказался Haval (3492 машины). Замыкает тройку лидеров Chery (2767 автомобиля).
В рейтинг также вошли Lifan (2654), Zotye (1004), DFM (812), Changan (557), FAW (466), Foton (118), Brilliance (99) и HTM (21).
В целом с начала 2019 года в России было продано 16022 китайских автомобиля, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее автоэксперты проанализировали показатели продаж автомобилей зарубежных брендов в России и составили рейтинг самых популярных иномарок стоимостью до 1 миллиона рублей.
Читайте также: Специалисты назвали пять самых недорогих кроссоверов в России