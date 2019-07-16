Гидрометцентр предупредил о ливнях с грозами в Москве
• 02:15 • 16 июля 2019
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К четвергу, 18 июля, циклон дойдет до Москвы и Подмосковья
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Центральный федеральный округ 17 июля накроет циклон, который принесет с собой грозы и ливни.
К четвергу, 18 июля, циклон дойдет до Москвы и Подмосковья — здесь также пройдут ливневые дожди, возможны грозы.
Ближе к выходным ветер ослабеет, однако дожди продолжатся, а температура воздуха поднимется до 24 градусов, сообщает РИА Новости.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что погода на текущей неделе будет неустойчивой, в нескольких регионах РФ ожидаются сильные осадки и повышение температуры.
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