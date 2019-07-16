Теплый дождливый день ждет москвичей 16 июля
• 05:33 • 16 июля 2019
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Столичный регион окажется в ложбине циклона — в Москве и Московской области возможны кратковременные дожди
Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"
Во вторник, 16 июля, столичный регион окажется в ложбине циклона — погода в Москве и Московской области будет теплой, но возможны кратковременные дожди.
Столбики термометров поднимутся до 24 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Атмосферное давление достигнет 745 миллиметров ртутного столба, однако останется неустойчивым — это чревато ухудшением самочувствия у гипертоников, гипотоников и пациентов с вегетативными нарушениями, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее Гидрометцентр предупредил, что Центральный федеральный округ 17 июля накроет циклон, который принесет с собой грозы и ливни.
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