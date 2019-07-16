Ученые нашли способ защитить мозг от возрастных изменений
Эксперты из Американской академии неврологии дали ряд рекомендаций, которые помогут минимизировать последствия возрастных изменений для мозга.
В основе рекомендаций — результаты пятилетнего наблюдения примерно за двумя тысячами пожилых пациентов, не страдавших когнитивными расстройствами на момент начала эксперимента. По его завершении такие расстройства были выявлены у 532 человек.
Как заключили исследователи, здоровье дольше сохраняют люди, активно стимулирующие деятельность мозга — посредством продолжения профессиональной деятельности, общения и социальной жизни, с помощью игр и прогулок.
Использование компьютера сокращает риск развития отклонений, сопряженных с возрастом, в среднем на 37 процентов, занятия искусством — на 42 процента.
При этом чем разнообразнее способы стимулирования активности мозга, тем меньше вероятность развития когнитивных нарушений, отмечается на официальном сайте Американской академии неврологии.
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