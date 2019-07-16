Столичным бизнесменам расскажут о секретах победы на торгах

16 июля на ВДНХ стартует двухдневный курс «Я — поставщик Москвы». Бесплатный экспресс-курс проводится в рамках проекта «Биржа торгов». Его организует Департамент города Москвы по конкурентной политике. Получив необходимые знания, предприниматели смогут уверенно участвовать в городских электронных торгах, конкурируя за понравившиеся лоты.

Среди свежих предложений — участие в аукционе на право обустроить игровые площадки нового поколения, расположенные в семи районах Центрального административного округа столицы. Лот — его стартовая цена равна 148 миллиона рублей — предпринимателям представили в ходе встречи на «Бирже торгов».

Как пояснили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, победителю торгов до конца этой осени предстоит обустроить игровые комплексы, несколько десятков различных качелей и каруселей, современные тренажеры, а также декоративные элементы, включая садовую мебель. В общей сложности работы охватят 75 улиц.

— Всего закупкой предусмотрена установка свыше двух тысяч единиц оборудования на территории Басманного, Мещанского, Пресненского, Таганского, Тверского районов, а также Замоскворечья и Хамовников. Помимо отдельных тренажеров или аттракционов, в центре столицы будут оборудованы новые площадки для выгула и дрессировки собак, установлены домики для кошек и многочисленные декоративные элементы, — рассказал во время презентации лота предпринимателям на встречи «Биржи торгов» руководитель контрактной службы Центрального административного округа Москвы Александр Писаренко.

Среди ключевых акцентов — мнение жителей. Оно учитывается при составлении плана благоустройства. Это та особенность, которая учитывается при преображении столичных пространств. Так, к примеру, происходит в рамках городской программы «Мой район», которая предусматривает создание равных условий для горожан вне зависимости от их места проживания.

— В этом году мы впервые внедрили новый формат взаимодействия — чаты с жителями в популярных мессенджерах с участием представителей префектур, ГБУ «Жилищник», — рассказал ведущий инженер государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги Центрального административного округа» Михаил Качалов. — В этих чатах жители высказывают пожелания о тех объектах, которые они хотят видеть в своих районах. Они самостоятельно изучают Интернет, выбирают песочницы, карусели, лавочки и прочие малые архитектурные формы, а потом отправляют предложения в чаты.

Так происходит формирование закупок. В планах на этот год — привести в порядок свыше 2,4 тысячи московских дворов. В работе — уже более 1,1 тысячи объектов. Благоустройство проводится в рамках городской комплексной программы с учетом утвержденных стандартов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике:

— Игровое оборудование нового поколения, которое закупает Москва, включает тренажеры для командных игр, тренировки навыков счета и чтения. Конкуренция в этом сегменте рынка закупок высокая. То, что производители стремятся совершенствовать свой продукт, надо приветствовать.

СПРАВКА

Проект «Биржа торгов» запущен в конце 2014 года по инициативе Департамента Москвы по конкурентной политике. Его цель — обеспечить открытость и прозрачность при проведении закупок и инвестиционных торгов.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о новом подходе к благоустройству Москвы