Фотовыставка экспериментальной лаборатории открылась в Москве
В Государственном музеи архитектуры имени Щусева открылась выставка экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19. Мероприятие проходит при поддержке Комитета по туризму Москвы и фотоагентства Magnum Photos.
В экспозицию вошло 121 изображение. Куратором проекта в столице выступила Нина Гомиашвили. Первый этап выставки прошел зимой в павильоне «Купол» парка «Зарядье». На экспозиции были представлены работы Томаса Дворжака из Германии, Алекса Майоли из США и Нюши Таваколян из Ирана.
Во второй части выставки поучаствовали Георгий Пинхасов, Марк Пауэр из Великобритании и Алекс Уэбб из США. В объективы фотографов попали небоскребы «Москва-Сити», Даниловский рынок, бассейн «Чайка», крыша музея «Гараж», Красная площадь, площадь трех вокзалов, улица Крымский вал, парк Горького и другие достопримечательности столицы.
В рамках международного проекта Magnum Live Lab фоторепортеры в течение двух недель знакомятся с городом, проводят съемки, а затем готовят экспонаты для итоговой выставки.
Выставка будет работать во флигеле «Руина» Музея архитектуры до 1 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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