Инспекторы ЦОМП помогли более 70 тысячам пассажиров в метро и МЦК
С начала года инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) столичного метро помогли добраться до места назначения более 70 тысячам пассажиров подземки и Московского центрального кольца (МЦК).
Инспекторы сопровождают детские группы и оказывают помощь маломобильным гражданам. Пассажиров провожают к поездам дальнего и пригородного сообщения, аэроэкспрессам, автостанциям, музеям, культурным центрам и социальным учреждениям. Всего для жителей столицы разработано 90 маршрутов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В Центре обеспечения мобильности пассажиров работают свыше 260 сотрудников. В их распоряжении имеются гусеничные подъемники, с помощью которых люди в инвалидных креслах поднимаются и спускаются по лестницам станций.
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