Врачи рассказали о состоянии найденного в московской квартире мальчика
Мальчик, который был найден в квартире с двумя мертвыми женщинами в Москве, находится в больнице под наблюдением врачей и психолога. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.
Физическое состояние ребенка в норме. У мальчика было подозрение на ветрянку, однако болезнь не подтвердилась. Ребенок с удовольствием общается и играет. До выписки из больницы мальчика обеспечат всем необходимым, сообщает РИА Новости.
Бабушка ребенка по материнской линии приехала в Москву и готова оформить опеку над внуком.
Напомним, что 15 июля две женщины в возрасте 28 и 32 лет были найдены мертвыми в квартире на улице Михайловской. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки сильнодействующих веществ.
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