Минтруд объяснил причины переноса двух выходных дней в 2020 году
В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации разработали постановление, которое закрепляет перенос выходных в 2020 году для более рационального использования нерабочих праздничных дней. Об этом сообщили в ведомстве.
В Минтруде отметили, что по трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в России являются: новогодние каникулы (с 1 по 6 января и 8 января), Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), а также День народного единства (4 ноября).
При этом, если выходной совпадает с какой-либо из указанных выше дат, то он переносится на следующий рабочий день после праздничного. Исключением является совпадение выходного с праздничной датой.
Так, в установленном порядке правительство переносит два дня из числа выходных, которые совпадают с нерабочими праздничными, на другие дни в очередном календарном году. Речь идет о выходных 4 и 5 января 2020 года, которые перенесли на 4 и 5 мая.
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