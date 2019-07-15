СМИ: Минтруд не исключил введение дополнительного выходного для россиян
В России могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на распоряжение Министерства труда РФ и иные, знакомые с ситуацией источники.
Стоит отметить, что на данный момент работодатель обязуется предоставлять людям предпенсионного и пенсионного возраста два выходных в год для прохождения диспансеризации.
Согласно новой инициативе Минтруда, предлагается добавить один день на медобследование и для сотрудников младше 40 лет. При этом в Академии труда и социальных отношений допускают введение двух или трех выходных дней на диспансеризацию для данной категории работников.
— Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день, — пояснил проректор академии Александр Сафонов.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что правительство опубликовало календарь праздников и выходных следующего года.
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