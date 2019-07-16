Столичные врачи спасли любителя фастфуда с язвой желудка
• 10:35 • 16 июля 2019
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Во время диагностической лапароскопии была выявлена прободная язва
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно прооперировали 17-летнего подростка с прободной язвой желудка, которая образовалась из-за злоупотребления фастфудом. Об этом сообщили в пресс-службе Депздрава.
В течение дня у молодого человека не прекращались боли в животе. В брюшной полости возникло воспаление.
Во время диагностической лапароскопии была выявлена прободная язва. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции, которая длилась почти 1,5 часа.
Пациент провел в больнице семь дней. Он выписан домой, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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