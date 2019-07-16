Мосгоризбирком зарегистрировал 216 кандидатов в депутаты Мосгордумы
Регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы официально прошли 216 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.
— Завершается этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Выдвинуто: 426. Представили документы на регистрацию: 290. Зарегистрировано: 216, — говорится в сообщении Мосгоризбиркома.
Согласно данным, сняли свою кандидатуру и утратили статус кандидатов в депутаты Мосгордумы 136 человек.
— 25 окружных избирательных комиссий уже завершили эту работу, рассмотрев все представленные кандидатами документы, — отметили в пресс-службе. — 20 окружных избирательных комиссий сегодня рассмотрят документы 47 кандидатов.
Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва состоятся 8 сентября 2019 года. Они пройдут по 45 одномандатным избирательным округам. Впервые состоится эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Он охватит три избирательных округа Москвы.
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