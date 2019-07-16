Требования к косметологам предложили ужесточить после смерти пациентки от массажа

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил ужесточить ответственность для косметологов после смерти женщины в одном из медцентров Москвы.

Напомним, что ранее сообщалось об обнаружении тела молодой девушки в столичном медицинском центре на улице Кастанаевской. На ее лице и туловище были выявлены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой. По предварительным данным, женщина скончалась от приступа, который произошел во время процедуры массажа.

По словам парламентария, требования должны быть более суровыми в отношении специалистов, занимающихся косметологией в спа-салонах, косметологических центрах и салонах красоты. При этом речь идет не только о химических средствах, но и о физико-терапевтических процедурах.

— Я имею в виду процедуры, связанные с термовоздействием, я уже не говорю о ботоксе — это афизиологично, — отметил Онищенко.

В связи с этим предлагается обязывать косметологов иметь высшее медицинское образование. Так, эксперт должен обладать знаниями в области анатомии и физиологии. Он также должен быть в курсе заболеваний, влияющих на внешний вид человека и, в частности, на состояние кожи.

При этом Онищенко отметил, что лучшими косметологами являются те люди, которые ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и не имеют вредных привычек.

— А если мы это не делаем, то даже толстые слои самой лучшей косметики нас не спасут, — заключил парламентарий.

Помимо прочего, он призвал ввести контроль за косметической продукцией, чтобы не приобрести поддельный и потенциально опасный продукт, который только внешне выдают за качественный под наклейкой «безупречного бренда». Причем это касается еще и мужской косметики. К примеру, пены для бритья, пояснил депутат. Об этом пишет агентство «Москва».

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