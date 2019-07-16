Более 60 процентов строений жилфонда готовы к новому отопительному сезону
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период более 20 тысяч строений жилого фонда, что составляет 61 процент от общего плана, рассказал во вторник, 16 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По словам заммэра, сами работы стартовали еще в середине апреля, а с 13 мая теплоснабжающие компании приступили к гидравлическим и температурным испытаниям тепловых сетей с временным отключением горячего водоснабжения у потребителей на период не более десяти дней.
— К зимнему периоду город готовит свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов. При подготовке энергетических сетей и оборудования к осенне-зимнему периоду проводится целый комплекс мероприятий: гидравлические испытания и профилактический ремонт тепловых сетей, отопительных котельных, газопроводов и регуляторных пунктов, центров питания и воздушных линий электропередачи, диагностика оборудования и другое, — добавил Петр Бирюков.
Он уточнил, что жилой фонд и социальные учреждения будут готовы к приему теплоносителя к 1 сентября текущего года, а подготовка объектов промышленности, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг, административных зданий и других сооружений завершится к 15 сентября.
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