СМИ сообщили о разработке «справедливого» способа оплаты вывоза мусора

В российском правительстве ведется обсуждение нового способа рассчитывать стоимость вывоза мусора. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на «Российский экологический оператор».

Предполагается, что расчет будет вестись исходя из количества баков, размещенных на контейнерной площадке. При этом число контейнеров посчитают с опорой на нормативные величины.

— Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать, исходя из этого, плату, — пояснил исполнительный директор РЭО Алексей Макрушин.

Так, получившуюся сумму будут равномерно распределять между квартирами и офисами, использующими контейнерную площадку. По словам Макрушина, это одна из опций, которая способна сделать оплату за вывоз мусора более справедливой.

Заместитель директора по информационной политике ППК РЭО Вячеслав Духин отметил, что от регоператоров ждут открытости и клиентоориентированности по отношению к жителям.

— Надеемся, что предлагаемый проект постановления правительства будет принят в течение нескольких месяцев и новая система запустится уже в этом году, — отметил он.

Напомним, что в настоящий момент расчет стоимости данной услуги ведется на основании статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра мусора умножают на норматив накопления для жителей конкретного региона. При этом сумма делится на количество дней.

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