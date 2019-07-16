Столичный суд рассмотрит уголовное дело о краже картины Куинджи 22 июля
• 14:47 • 16 июля 2019
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Арест Дениса Чуприкова продлен на шесть месяцев
Фото: Кадр из видео https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15634188/
Замоскворецкий суд 22 июля 2019 года в 11:30 начнет рассматривать уголовное дело в отношении Дениса Чуприкова, который обвиняется в хищении из Государственной Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Арест Дениса Чуприкова продлен на шесть месяцев. Под стражей подозреваемый проведет до 28 декабря 2019 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, 27 января из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Полицейские нашли полотно на следующий день и задержали подозреваемого Дениса Чуприкова. Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.
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