Москвичей предупредили о ливневых дождях вечером 16 июля
• 14:58 • 16 июля 2019
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Дождь с перерывами будет длиться более полутора суток
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В столичном регионе после 18:00 начнутся ливневые дожди. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, дождь с перерывами будет длиться более полутора суток. В Москве может выпасть от 20 до 50 процентов месячной нормы осадков.
Ранее сообщалось, что в столице до 18 июля продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Во вторник, 16 июля, воздух прогреется до 24 градусов тепла.
Читайте также: Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице на текущей неделе
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