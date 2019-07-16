Москвичи завоевали пять медалей на чемпионате мира по водным видам спорта
Московские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее.
Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев взяли золото в соревнованиях смешанных дуэтов. Они представляли городское физкультурно-спортивное объединение Москомспорта.
Первое место на чемпионате в технической программе соло заняла столичная спортсменка Светалана Колесниченко. Вторую золотую медаль она завоевала выступая дуэтом с синхронисткой Светланой Ромашиной.
Серебряную медаль за синхронные прыжки в воду с десятиметровой вышки получили Виктор Минибаев и Александр Бондарь. Также Минибаев вместе со спортсменкой Екатериной Беляевой заняли вторую строчку чемпионата в синхронных прыжках с десятиметровой вышки среди смешанных команд.
Завершатся соревнования 28 июля. В настоящее время по числу наград в общекомандном зачете Россия располагается на второй строчке.
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