Комплекс «Наталия» начал проходку тоннеля БКЛ
Специалисты приступили к строительству левого перегонного тоннеля. Он расположен на Большой кольцевой линии метро между станциями «Каховская» и «Зюзино».
К текущему моменту специалисты уже достроили правый перегонный тоннель.
— Стартовавшему тоннелепроходческому комплексу «Наталия» предстоит пройти 998 метров левого тоннеля под улицей Каховка в условиях плотной городской застройки, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.
Напомним, что между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов» при помощи щита был проложен правый перегонный тоннель. Сейчас на этом участке БКЛ специалисты возводят второй тоннель.
В настоящее время БКЛ является главным проектом программы развития столичного метрополитена. Всего на новом кольце разместится 31 станция, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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