ЦОДД предупредил об ухудшении погоды в столице в ближайшие часы
Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Отмечается, что в вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко. Автомобилистов призывают быть осторожными на дорогах, а также держаться подальше от других машин и деревьев.
Также в ЦОДД напомнили об ограничениях на юго-западе Москвы. Речь идет об участке Сокольнической ветки между станциями «Университет» и «Коммунарка», который будет закрыт до 21 июля.
В ближайшие часы ждём в столице дождь и сильный ветер. Это значит, что в вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко. Будьте осторожны. Если вы уже на авто, то держитесь подальше от других машин и деревьев.— ЦОДД (@gucodd) 16 июля 2019 г.
И не забывайте про ограничения на юго-западе. Они до 21 июля. pic.twitter.com/3ap3IbzRzH
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