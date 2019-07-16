Продюсер рассказал, почему Петров не сыграет в продолжении «Полицейского с Рублевки»
Актер Александр Петров не появится в продолжении полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». О причинах отсутствия артиста во второй картине рассказал продюсер проекта Евгений Никишов.
По его словам, Петрову никто не делал предложения о съемках в продолжении по одной причине: во второй части фильма просто нет персонажа Гриши Измайлова.
— Линия его героя завершилась счастливо в финале первой серии. Далее, насколько я знаю, создатель кинофраншизы Илья Куликов сразу запланировал сделать апгрейд этой истории и написать продолжение без персонажа Петрова. Таким образом, актер не отказывался от съемок, ему их не предлагали, — передает слова Никишова «СтарХит».
При этом, отмечает продюсер, конфликта с Петровым нет. Они недавно виделись и, по словам Никишова, прекрасно пообщались.
Напомним, что Петров сообщил, что не будет играть в продолжении фильма во время одного из интервью.
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