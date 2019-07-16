Александр Петров окончательно распрощался с ролью Гриши Измайлова
Актер Александр Петров решил окончательно проститься с ролью Гриши Измайлова — главного действующего лица сериала «Полицейский с Рублевки» и полнометражного фильма с таким же названием.
Как заявил Петров, он решил идти дальше, поэтому новый «Полицейский с Рублевки» — второй полнометражный фильм — будет сниматься без его участия.
Несмотря на это, продюсер Евгений Никишов выразил надежду, что второй «Полицейский с Рублевки» станет главной комедией следующих новогодних праздников, сообщает StarHit.
Ранее Александр Петров, недавно отказавшийся сняться в продолжении фильма «Гоголь», заявил, что уходит и из сериала «Полицейский с Рублевки». Шоу продолжит свое существование, правда, Петров, игравший там одну из главных ролей, в нем больше участвовать не будет.
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