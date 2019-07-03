Продолжение суперхита «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» мы увидим в декабре
Телеканал ТНТ, студия Legio Felix и кинокомпания «Централ Партнершип» объявили, что комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» — сиквел самой кассовой комедии в российском кинопрокате — появится в кинотеатрах страны уже 12 декабря.
Команда авторов «Полицейского с Рублевки» возвращается в полном составе: режиссером и сценаристом новой картины выступит Илья Куликов, продюсерами — Валерий Федорович и Евгений Никишов. Уже вышел ролик, в котором участвуют Сергей Бурунов — полковник Яковлев и Рина Гришина — капитан Рыбкина. В этом ролике герои «Полицейского с Рублевки» верны традициям и жестко троллят другие российские фильмы из праздничного репертуара точно так же, как это было в прошлом году с «Елками».
«Новогодний» «Полицейский» вышел на экраны в декабре прошлого года. Собрав в прокате России и СНГ более 1,7 миллиарда рублей, картина стала самой кассовой в своем жанре за всю историю современного российского кинопроката. Подробности сюжета новой картины держатся в строгом секрете, известно лишь, что любители «Полицейского…» увидят возвращение многих полюбившихся героев.
По словам Валерия Федоровича, сценарий этого фильма не менее смешной, чем сценарий первой части.
— В этом году у зрителей в Новый год будет большой выбор российских и зарубежных фильмов разных жанров. Но мы рассчитываем, что именно «Полицейский с Рублевки», как и в прошлый раз, станет главной комедией праздников, — добавляет Евгений Никишов.
Читайте также: Данила Поперечный и Егор Крид выяснят отношения