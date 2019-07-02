Данила Поперечный и Егор Крид выяснят отношения

Первое комедийное хейт-шоу возвращается в эфир, и 8 июля в 23:00 на ТНТ4 вы увидите «Прожарку Данилы Поперечного», самый конфликтный и острый выпуск хейт-шоу. Спецгостями проекта станут певец Егор Крид и блогер Эльдар Джарахов.

Данила Поперечный и Егор Крид не виделись лично, но успели наговорить друг другу много разного. Сначала Данила сделал видеоролики, в которых достаточно жестко подшучивал над Егором, а потом еще один, в котором заявил, что певец обиделся и требует разборок. Как-то утихомирить эти споры попытался Юрий Дудь, но ситуация только обострилась — недопонимания стало больше. И вот на ТНТ4 певец и комик наконец-то встретятся лицом к лицу и попробуют выяснить отношения, прибегая к лучшему оружию — чувству юмора. Правда, Данила Поперечный заявил, что уверен — все крутые моменты на монтаже вырежут.

— Это телевизионный заговор, чтобы я выглядел глупо, а Крид — норм, — уверял после съемок блогер.

Данилу Поперечного любят многие. Но чем больше фанатов, тем больше и хейтеров Фото: предоставлено телеканалом ТНТ4

Данилу Поперечного любят многие. Но чем больше фанатов, тем больше и хейтеров. Причем многие из них входят в стендап-тусовку. Профессиональные комики считают Данилу блогером, а не стендапером. Вот и пришло время узнать, кто кого... Телекомики безжалостно «прожарят» коллегу. Ну а Поперечный им ответит.

— Я второй раз прихожу на «Прожарку», потому что это шоу мне импонирует своей свободой. Мои подписчики однажды устраивали мне «прожарку» в комментариях, и когда я прочел тысячи шуток про себя, думал, что ничего оригинального больше не услышу. Но ребята смогли приятно удивить, — отметил Даниил.

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