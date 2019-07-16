Машинист Филипп Скуратов готовился к профессии с детства

— Филипп, почему вы выбрали профессию машиниста?

— Я с детства увлекаюсь железной дорогой, читал энциклопедии, интересовался историей метро. Потом пошел в колледж, сейчас учусь в Российском университете транспорта. В метрополитене работаю с 2013 года. Начинал на позиции помощника машиниста.

— Как устроены смены у машинистов?

— Они длятся от 6 до 8,5 часа, за смену есть два-три перерыва по 40 минут. Самая ранняя начинается в 6:20. Помню, что в свою первую самостоятельную смену очень волновался. Вроде все знаешь, всему научили, но, когда остаешься в кабине один, совсем другие ощущения. Кстати, перед каждой явкой на работу у нас есть обязательная медицинская комиссия, проверяют пульс и давление. Если параметры неудовлетворительные, отправляют на больничный.

— У вас есть любимая станция?

—Да, самая любимая — станция «Нагорная». Я на ней живу, там начинаются и заканчиваются 70 процентов наших смен.

— Что, на ваш взгляд, значит быть хорошим машинистом?

— В первую очередь — это соблюдать все инструкции, для безопасного движения поездов и комфорта пассажиров.

— Многих пассажиров интересует: почему же нельзя прислоняться к дверям?

— Это было актуально для старых составов. Современные поезда оборудованы системой защиты, даже если прислониться, то ничего плохого не произойдет. Поезда постоянно модернизируют, чтобы они становились максимально безопасными.

— Какие трудности есть в вашей профессии?

— Я бы сказал, что график, не все привыкают сразу работать по ночам. Но со временем и в этом находят свои плюсы.

— Часто ли к вам обращаются по связи «пассажир — машинист»? Что говорят?

— Да, такое бывает регулярно. Например, сообщают о бесхозном предмете или спрашивают о причинах задержки поезда, это реже.

— Какая ваша главная цель, связанная с работой?

— Попробовать себя в роли машиниста-инструктора. Обучать других, передавать опыт и знания.

— Работа машиниста довольно тяжелая и ответственная. Как вы отдыхаете, какое у вас хобби?

— Поскольку много времени приходится сидеть, то выходные стараюсь проводить активно, путешествовать, люблю фотографировать, увлекаюсь аэросъемкой.

— Что бы вы пожелали пассажирам московского метро?

— Быть взаимно вежливыми. А еще не спешить. Многие стараются забежать в вагон, даже если срабатывает сигнализация закрытия. Ведь следующий поезд прибудет через 60–90 секунд, и вы спокойно на нем уедете.

ОБЯЗАННОСТИ

— перевозка пассажиров с точным соблюдением графика движения;

— обороты составов за конечными станциями;

— соблюдение культуры обслуживания пассажиров;

— своевременное реагирование на нештатные ситуации.

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