Маргарита Симоньян прокомментировала «инфобомбу» CNN про Ассанжа и RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала расследование CNN О Джулиане Ассанже.
Ранее канал сообщил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы в США». Кроме того, он летом 2016 года он проводил встречи с хакерами мирового уровня и руководством RT, в том числе с главой Лондонского бюро канала Николаем Богачихиным.
— У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила, — отметила Симоньян.
Она напомнила, что Ассанж вел собственную программу на RT, поэтому ему часто передавали различные технические средства, в том числе, флешки.
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