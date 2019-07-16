София Ротару оттолкнула фаната, который пытался ее поцеловать
София Ротару во время выступления на фестивале «Славянский базар» грубо обошлась с одним из поклонников ее творчества. В разгар шоу она спустилась со сцены в зал и прошлась между рядами фанатов. В процессе исполнения номера певица оттолкнула мужчину, который пытался ее поцеловать.
После выступления Ротару также отказала в общении журналистам.
Отметим, что на фестивале «Славянский базар» певица исполнила три песни: «Давай устроим лето», «Я хочу танцевать с тобой» и «Одна калина».
В прошлом году Ротару много болела, в связи с чем не выступала. Однако, как сообщил порталу «СтарХит» ее директор Сергей Лавров, певица относится к числу людей «старой закалки». И она будет петь, «пока держится на ногах».
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