Певец Роман Жуков обвинил бывшую жену в алкоголизме

Популярный в 90-х певец Роман Жуков обвинил свою бывшую жену Елену в алкоголизме. Об этом он заявил во время программы «Прямой эфир».

Помимо этого, артист подозревает, что брат экс-супруги бьет его детей. Жуков рассказал, что видел у своего сына «жуткие кровяные царапины на руке и на ноге». Мальчик рассказал отцу, что это сделал дядя и мама обо всем знала.

Бывшая жена артиста все обвинения отрицает. По ее мнению, Жуков просто придумывает новые истории. Она добавила, что ссадины на руках и ногах ребенка от собаки. Сам мальчик подтвердил это корреспонденту программы.

Другим предметом споров бывших супругов стал денежный вопрос. В частности, Жуков рассказал, что оставил жене и детям квартиру, за которую выплачивает ипотеку. Также он дает семье деньги на вещи и другие расходы. Помимо этого, он предлагал Елене 120 тысяч рублей в месяц на еду, но она потребовала большую сумму — 500 тысяч.

Жуков добавил, что уже написал заявления в УВД Одинцова, где он снимает квартиру, и в службу опеки, сообщается на сайте «Россия 1».

Напомним, Роман Жуков ушел от семьи в 2017 году, но официально брак был расторгнут только в апреле 2019 года. Тогда артист согласился, чтобы дети остались с бывшей женой.

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