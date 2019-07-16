Московский авиационный институт научит студентов из Китая разрабатывать беспилотники

Утро учеников Международной аэрокосмической летней школы началось с вводной лекции. Краткий экскурс необходим, ведь многие из студентов впервые приехали в Россию только вчера. На учебу в школу отправились представители трех ведущих китайских университетов. Пока в летней образовательной программе участвуют только вузы из Поднебесной.

Всего в МАИ за новыми знаниями и навыками приехали 108 китайских студентов. Один из них — 23-летний аспирант Пекинского университета авиации и космонавтики Ли Цзыхань. Об этом вузе он мечтал давно. В прошлом году его учитель рассказал о возможности поехать в Москву. Ли не раздумывал ни секунды.

— Я приехал сюда научиться исследовательскому делу и моделированию, — рассказал «ВМ» аспирант. — В Китае МАИ считается престижным вузом, ведь его оканчивали великие конструкторы. Хочется узнать здесь как можно больше информации по моей специальности.

Само обучение продлится неделю. Ребята практически поровну распределились по двум специальностям. Половину из них научат проектированию и производству дронов. После обучения они смогут собирать простейшие летательные аппараты. Этот базовый навык в будущем поможет им конструировать более сложные модели.

Вторая группа овладеет навыками работы с аддитивными технологиями — печатью деталей летательного аппарата на 3D-принтерах. В нее зачислена студентка Пекинского политехнического университета Го Сяовэнь.

— Про институт мне рассказали друзья, которые учились в МАИ, — говорит Го Сяовэнь. — Слышала только позитивные отзывы, так что с удовольствием поехала на учебу в Россию. Аэрокосмическая сфера привлекает меня своей таинственностью, поэтому хочется получить о ней новые знания. Тем более что Москва — это удивительное место для учебы и жизни.

В конце курса студентов ждут необычные выпускные экзамены. Создатели дронов посоревнуются в гонке собственных летательных аппаратов, а ученики направления аддитивных технологий склеят планер, который поднимется в воздух на парамоторе. Выпускники получат сертификат, который станет подспорьем в дальнейшей карьере. Ведь МАИ — бренд, который котируется в разных странах.

Летние школы традиционно открыли ведущие столичные вузы. К примеру, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова прошли показательные конкурсы среди слушателей Школы юного хирурга.

Интересные программы предложили также Московский физико-технический институт и Московский государственный университет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Хван, директор Международной аэрокосмической летней школы МАИ:

— Московский авиационный институт широко известен в Китае. Наша школа работает второй год, число участников практически удвоилось. В этот раз мы решили сделать ставку на обучение конструированию беспилотных летательных аппаратов. Сертификат, который студенты получат после окончания курса, дает преимущество при поступлении в Китае на магистерские программы или при трудоустройстве. В будущем география школы будет расширяться, интерес к программе проявили университеты в Индии, Вьетнаме и Малайзии.

СПРАВКА

Московский авиационный институт основан в 1930 году. Спустя 15 лет был награжден орденом Ленина, а в 1985 году — орденом Октябрьской революции. Миссией МАИ является подготовка мировой элиты кадров для цифровой экономики через опережающие исследования на всех стадиях жизненного цикла высокотехнологичной техники. С 2009 года вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». Всего МАИ выпустил более 165 тысяч специалистов.

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