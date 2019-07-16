Финалистка «Битвы экстрасенсов» заявила, что ждет второго ребенка
Звезда мистического телепроекта «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро показала поклонникам фотографию с маленьким сыном. На снимке отчетливо видно, что молодая ведьма из Эстонии вновь в положении. Финалистка шоу отметила, что ее сын будет рад стать старшим братом.
Поклонники поздравляют Мэрилин с предстоящим пополнением в семье.
— К радости старшего сына. Моя любовь, вся моя жизнь — это мои дети, — признается в ответ Керро.
Несмотря на беременность, ведьма продолжает работать. Она ведет курсы по обучению эзотерическим наукам, а также пишет книгу, однако не проводит приемы, поскольку все свободное время уделяет ребенку, пишет StarHit.
Мэрилин Керро 30 лет. Она принимала участие в 14-ом, 16-ом и 17-ом сезонах проекта «Битва экстрасенсов». Ведунья выходила в финал, но победы в нем так и не добилась. Сейчас эстонская ведьма состоит в браке с Марком Александром Хансеном, летом прошлого года у пары родился сын.
Недавно стало известно, что другая финалистка «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж.
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