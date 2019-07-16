Полиция разыскивает виновника стрельбы в Кузьминках
• 23:19 • 16 июля 2019
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Стрелявший скрылся, его оппонент получил ранение
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба столичного главка полиции подтвердила, что ведется розыск мужчины, открывшего стрельбу из травматического пистолета в районе Кузьминки.
Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев — по предварительным данным, из-за женщины. В ходе ссоры между двумя мужчинами один из них применил травматическое оружие.
Стрелявший скрылся, его оппонент получил ранение, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение об ограблении салона красоты в Басманном районе Москвы: женщина, пришедшая на процедуру по наращиванию волос, схватила с витрины волосы для наращивания и скрылась.
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