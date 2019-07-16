Алина Загитова присоединилась к челленджу с бутылкой
• 23:33 • 16 июля 2019
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Спортсменка снесла крышку с бутылки ударом лезвия конька
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"
Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge — испытании с бутылочной крышкой, которую требуется открутить ударом ноги.
На видео в Instagram спортсменки видно, как она сносит крышку с бутылки ударом лезвия конька.
В Bottle Cap Challenge ранее приняли участие спортсмены Конор Макгрегор, Фабрисио Вердум, Данис Зарипов и другие звезды.
Напомним, Алина Загитова примет участие в открытых показах новых программ в «Лужниках» 7 и 8 сентября.
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