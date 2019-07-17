Ученые провели «белковую перепись» аутистов
Специалисты Сколковского института науки и технологий изучили особенности работы мозга лиц, страдающих аутизмом, сопоставили их с функционированием мозга обычных людей и выявили ряд интересных особенностей.
Как уточнила биолог Екатерина Храмеева, в префронтальной коре удалось найти множество специфических метаболических особенностей, свойственных именно аутистам.
Ученые полагают, что развитие аутизма приводит к затрагиванию новых путей метаболизма, сопряженных с круговоротом различных аминокислот. Непосредственно по этим изменениям можно выявить аутиста и определить степень тяжести его состояния, сообщает Сommunications Biology.
Ранее ученые пришли к выводу, что у 70 процентов детей с аутизмом наблюдается нетипичное пищевое поведение.
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