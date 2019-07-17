Гроза и ливни продолжатся в Москве 17 июля
• 05:37 • 17 июля 2019
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Погоду в столичном регионе по-прежнему будут определять атмосферные фронты — в итоге в Москве и Подмосковье сохранится дождливая погода с грозами
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
В среду, 17 июля, погоду в столичном регионе по-прежнему будут определять атмосферные фронты — в итоге в Москве и Подмосковье сохранится дождливая погода с грозами.
Температура воздуха может подняться до 22 градусов выше нуля, в Московской области — до 25 градусов.
Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление вновь снизится — до 742 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что на этой неделе в столице заметно потеплеет, хотя дожди продолжатся.
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