Станцию «Стахановская» Некрасовской линии метро оформят в стиле конструктивизм
Станцию «Стахановская» Некрасовской линии метро на юго-востоке Москвы оформят в стиле конструктивизм. Она войдет в состав участка «Нижегородская» — «Косино».
Проект утвердили в Москомархитектуре. Интерьер станции будет напоминать производственный цех. Колонны из гранита сделают похожими на станки советских рабочих, а белые плафоны-трубки на потолках напомнят перекрытия заводских помещений.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, дизайн проекта связан с названием новой станции. Советский шахтер Алексей Стаханов 31 августа 1935 года в донбасской шахте «Центральная-Ирмино» добыл за ночную смену 102 тонны угля. Его рекорд положил начало стахановскому движению.
Первый участок Некрасовской линии запустили в начале лета 2019 года. В его состав входят четыре станции: «Косино», «Улицу Дмитриевского», «Лухмановскую» и «Некрасовку», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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