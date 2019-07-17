Работы по уходу за деревьями и кустарниками начались в центре Москвы
В центре Москвы начались работы по летнему уходу за деревьями и кустарниками. Растения были высажены с 2016 по 2019 год в рамках программы городского благоустройства.
Специалисты обрезают сухие ветки, чтобы крона имела правильную форму. Деревья и кустарники подкармливают минеральными удобрениями и поливают в ночное время суток. Летние работы по уходу за растениями важны для подготовки к зиме.
В рамках программы городского благоустройства было высажено свыше 13 тысяч деревьев и 300 тысяч кустарников. Столичные улицы украшают липы, клены, рябины и декоративные плодовые деревья. Среди кустарников распространены боярышник, кизильник, сирень, розы, шиповник и гортензии, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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