Колонны «Шереметьевской» состарят под графский фарфор

Три станции глубокого заложения расположатся на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро: «Шереметьевская», «Ржевская» и «Савеловская». Одна уже открыта для пассажиров — «Савеловская». Какой станет «Шереметьевская», что увидят горожане, спустившись в метро на этой станции, рассказал в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» Иван Колманок, руководитель и партнер архитектурного бюро AI Architects.

— Иван, расскажите, какая история послужила вдохновением для создания такого необычного облика станции?

— Станцию назвали в честь графа Шереметева, который в конце XVIII — начале XIX века владел усадьбой «Останкино», расположенной по соседству. В буфетах дворянских усадеб всегда присутствовали изделия из фарфора. Именно эстетика фарфора легла в основу нашего дизайн-проекта. Если говорить в целом, создавая архитектурный облик «Шереметьевской», мы хотели ответить на вопрос о том, какими должны быть станции столичной подземки сегодня — ультрасовременными или в традиции сталинского ампира, когда под землей создавались дворцы для народа. Нужно понимать, что метро строится на века, поэтому необходимо сделать так, чтобы станции оставались актуальными даже спустя сотни лет. Поэтому мы выбрали максимально нейтральный дизайн, в котором не читается ни одна эпоха. Получилось такое минималистичное выставочное пространство, которое никогда не устареет.

Эстетика фарфора легла в основу дизайн-проекта станции «Шереметьевская» Фото: Дизайн проектов предоставлен Стройкомплексом города Москвы

— Расскажите поподробнее о внутреннем облике станции, цветовой гамме, используемых материалах и приемах.

— Основной цвет интерьера «Шереметьевской» — белый, максимально нейтральный и в то же время основной цвет фарфора. Колонны станции вызовут ассоциации с пузатыми фарфоровыми чайниками. Визуально будет казаться, что их покрывают мелкие трещинки, которые «состарят» колонны и в то же время помогут спрятать швы. Пол выложат гранитом естественных серых оттенков. Потолок покроют бесшовными панелями, за которыми спрячут архитектурную подсветку. Благодаря этому он будет казаться бесконечным.

— Какие архитектурные решения позволят связать «Шереметьевскую» Большого кольца и «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии?

— Мы считаем, что при создании интерьера станции метро нужно отталкиваться от одного из трех контекстов: названия, расположения или дизайна пересадочной станции. Для разработки нашего проекта мы взяли за основу название. Пересадка на салатовую ветку в оформлении «Шереметьевской» не отразится, потому что это будет конфликт контекстов.

— Какими будут павильон и входные группы?

— В соответствии с техническим заданием по периметру входного павильона нужно установить колонны с шагом в шесть метров. Мы решили использовать сферические объемы, которые их задекорируют. В результате получатся «круглые» колонны. Потолки в павильоне покроют перфорированными плитами. Это облегчит установку инженерных систем. Здесь также предусмотрено панорамное остекление.

Задекорированные сферические объемы образуют своеобразные «круглые» колонны Фото: Дизайн проектов предоставлен Стройкомплексом города Москвы

— Возникали ли какие-то сложности при создании дизайн-проекта и подборе материалов для этой станции Большого кольца?

— Основная сложность — глубина заложения. Со станцией мелкого заложения работать проще с технической точки зрения. А «Шереметьевская» расположена на глубине около 70 метров. При выборе материалов для отделки мы это учли и подбирали те, которые легче спустить на такую глубину. Еще один нюанс, общий для всех станций, — пыль, которую создают движущиеся поезда. Поэтому нужно подбирать те материалы, которые проще мыть и чистить. Будем использовать только отечественную продукцию. Так, для внутренней отделки применят российский мрамор. Мы нашли камень, который не желтеет и остается белоснежным.

Кстати, дизайн-концепцию станции «Шереметьевская» вместе с соседними «Ржевской» и «Стромынкой» выбрали в ходе открытого международного конкурса на разработку архитектурно-художественных концепций станций метро. Конкурс завершился в апреле 2017 года. Конкурс был инициирован АО «Мосинжпроект» (оператором программы развития московского метрополитена), проходит при поддержке Стройкомплекса Москвы и при участии главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Архитектурные конкурсы по определению облика станций метро зарекомендовали себя положительно, и эту практику мы будем продолжать. Такие конкурсы способствуют привлечению новых интересных идей в оформлении метро, тем более что они открыты для всех желающих. Основная задача конкурса — поиск оптимального архитектурно-художественного решения для интерьеров пассажирских зон и входных павильонов. Для нас это очень важно, ведь в отличие от большинства мегаполисов мира, где подземка выполняет лишь транспортную функцию, для Москвы метро — это часть ее культурного достояния. И мы обязаны выдерживать исторический уровень с расчетом на то, что станции, которые возводятся сегодня, в будущем также займут свое достойное место в архитектурно-художественной истории московского метро.

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