«Я боюсь даже назвать цифру»: Седокова рассказала о своих расходах

Российская певица Анна Седокова рассказала о том, куда уходят ее деньги, заработанные тяжелой работой. Известно, что артистка большую часть времени проводит выступая на концертах, снимаясь в клипах к своим песням и занимаясь собственным брендом одежды. Помимо этого, немалую часть прибыли приносит реклама в социальной сети Instagram, сообщает издание «СтарХит».

Она призналась, что сейчас выплачивает ипотеку на жилье и делает ремонт в квартире. Помимо этого на ее плечах лежит зарплата сотрудников.

Седокова объяснила, что на качество своей жизни она не жалуется. Тем не менее, певица заявила, что и тратить мало она не может, поэтому делает все, чтобы жизнь ее была обеспеченной. Недавно артистка приобрела квартиру в ипотеку, поэтому сейчас она делает ежемесячные взносы в банк. Однако заселиться в новое жилье Седокова пока не может — там делается ремонт. Временно ей приходится жить в съемной квартире, за которую также регулярно нужно платить. Еще знаменитость рассказала что сама перечисляет примерно пятнадцати сотрудникам своей музыкальной команды заработную плату.

— Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами, — сообщила Седокова.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» является многодетная матерью. Она сама воспитывает двоих дочерей — Монику и Алину, а также сына Гектора.

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