Деньги не лезут в карман: как корреспондент «ВМ» менял мешок мелочи на банкноты

Семилетняя дочка почти год собирала мелкие монеты, которые мы каждый раз после посещения магазина щедро высыпали из карманов на стол. В мелких торговых точках, которых еще хватает в округе, пока не везде принимают к оплате карты. Приходится пользоваться наличными.

К тому же в одном из мешочков, подаренном мне знакомым кинооператором, мы с дочерью обнаружили клад! Такие мешочки-балласты обычно вешаются на штативы легких фотоосветителей, для устойчивости набивают их песком. А этот был полон мелочи! И весил мешочек несколько килограммов. Вот тогда-то я и решил наш клад обменять на бумажные деньги. Но сделать это оказалось не так-то просто.

Сначала мы решили монеты рассортировать и взвесить. Разложили их по мешкам, раздобыли маленькие весы. Оказалось, что простым взвешиванием нам не обойтись. Например, монета 5 рублей образца 1997 года весит 6,45 грамма, а в 2016 году те же 5 рублей чеканились по 6 грамм. К тому же вес монет обычно меняется в процессе обращения — денежка вытирается, теряет в весе. Так что содержимое увесистого мешка пришлось разложить по мешкам поменьше.

Первую тысячу рублей десятирублевыми монетами взял держатель мелкого магазинчика Армен. Мы у него покупаем хлеб, иногда овощи и фрукты. Мясо и молочку не берем — не очень-то у него в торговом зале следят за сроком годности продуктов. Да и не раз в прохладные дни был замечен у полок с йогуртами и кефиром включенный обогреватель. Но вернемся к монетам. Взять у нас еще монет Армен отказался. Но и пересчитывать не стал. Все на доверии.

С остальным богатством я решил обратиться в банк — куда же еще? Оказалось, что в некоторых за обмен берут комиссию. Грабеж. В другом банке мне сообщили, что, да, любые деньги можно тут сдать и положить на счет — хоть копейками тысячу рублей. Но об этом я должен заранее банк известить, потому что нужна специальная машинка для подсчета мелочи. К тому же, уведомили меня, я обязан письменно сообщить, сколько и какие монеты сдаю.

Все это мне показалось слишком сложным.

Однако в одном из больших супермаркетов я обнаружил автомат по размену. Радостный, тут же ссыпал туда сначала часть мешка, а затем и весь. Бодро подсчитав наличные, машина выдала мне цифру на экране — 5 613 рублей 40 копеек! Это почти шесть тысяч капнет на карту!

Ждать поступления денег пришлось два дня. Почти 600 рублей — это 12 процентов — ушли на комиссию. Получились лишь 5041 рубль и те же 40 копеек. Потерянной суммы было очень жалко.

Монета «5 рублей» образца 1997 года весит 6,45 грамма, а в 2016 году те же «5 рублей» чеканились по 6 грамм Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Что ж, решил теперь попытать счастья в ближайшем супермаркете. Там замдиректора Ахмед попросил меня рассортировать мелочь по номиналу. В течение двух часов, сидя на полу, мы с дочкой раскладывали монетки по коробочкам. А потом с замиранием сердца отдали их Ахмеду. Минут через десять он вынес нам 7350 рублей 20 копеек! Видя мое недоумение — неужто он так быстро считает? — Ахмет шепнул: «Там у нас автомат стоит».

Поблагодарив восточного друга за доброту, мы ушли. А по дороге я вдруг задумался: как быть тем, у кого нет знакомых Ахметов?

Ответ напрашивается такой: нести мелочь в банк или понемногу расплачиваться ею в магазинах. Ее там в большом количестве у вас никто не примет.

КСТАТИ

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, пишет издание «Известия».

В обращении находилась мелочь на общую сумму около 6,6 миллиарда рублей. В ходу были монеты достоинством в одну копейку — на 72,8 миллиона рублей, пятикопеечные — на 288,5 миллиона рублей, 10-копеечные монеты — чуть более 2,5 миллиарда рублей, а 50-копеечные составили около 3,6 миллиарда рублей.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Банка России, «этого достаточно для обеспечения наличных платежей. Более того, часть монет останутся на руках у населения, не возвращаясь в оборот... Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот».

Уточнялось, что «присутствие в обороте монет номиналом ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках».

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