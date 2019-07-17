ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в реестре ЗАГС
• 10:43 • 17 июля 2019
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После завершения обновления все данные будут внесены в систему
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
Федеральная налоговая служба опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о сбое в едином реестре ЗАГС.
Сообщается, что налоговая служба проводила плановое обновление системы, о котором было известно заранее.
— Система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме, — пояснили телеканалу «360» в ведомстве.
После завершения процесса обновления все данные будут автоматически добавлены в систему.
Во вторник, 16 июля, из разных регионов РФ начали поступать сообщения о сбое в едином реестре ЗАГС и невозможности внести данные в систему. О сбоях сообщили жители Екатеринбурга, Владимира, Казани.
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