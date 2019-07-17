Госдума поддержала повышение зарплаты служащим по контракту рядовым и сержантам
• 10:45 • 17 июля 2019
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Данное решение, отмечают в нижней палате Федерального собрания, также улучшит социальный статус военнослужащих
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщение главы Минобороны Сергея Шойгу о том, что президент России Владимир Путин одобрил повышение соцподдержки рядовым и сержантам, служащим по контракту.
Депутат инициативу поддержал и отметил, что данное решение также улучшит социальный статус военнослужащих.
— При этом по многим вопросам это будет приравниваться и к льготному офицерскому составу военнослужащих-контрактников, — отметил Швыткин в беседе с RT.
Он добавил, что в результате принятых мер поднимется привлекательность службы по контракту, а в обществе возрастет статус младшего состава, рядовых и сержантов.
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