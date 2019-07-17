Конный фестиваль «Иваново поле» пройдет 19-21 июля

• 11:47 • 17 июля 2019
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Зрителей ждет джигитовка, которую представит Кремлевская школа верховой езды
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Второй международный конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в Подмосковье с 19 по 21 июля.
Ожидается, что в этом году мероприятие посетят более 10 тысяч человек.
Зрителей ждет джигитовка, которую представит Кремлевская школа верховой езды, выступление итальянских флагоносцев, рыцарский турнир. Кроме того, запланировано проведение мастер-классов, ярмарки, концертной программы. Площадка фестиваля будет разбита на несколько тематических зон, сообщает портал "Подмосковье сегодня".
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