Более 230 кандидатов зарегистрировано на выборах в Москве

На выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата. Об этом 17 июля сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, в окружные избирательные комиссии 6 июля пришли 290 человек. Они сдали необходимые документы на регистрацию.

— Остальные снялись с выборов. Из 290 человек на сегодняшний день по итогам этапа зарегистрированы 233 кандидата, из них 171 — представители партий, — сказал председатель Мосгоризбиркома.

Отметим, что до этого сообщалось, что свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму седьмого созыва выдвинули 426 человек. При этом отказано в регистрации было 57 кандидатам.

— В регистрации отказано 18 представителям партий, самовыдвиженцев зарегистрировано 62, 39 — отказано, — пояснил Валентин Горбунов.

Напомним, что о старте избирательной кампании Московская городская дума объявила 6 июня. Если кандидат в депутаты идет на выборы от непарламентских партий или выдвигается сам, то ему необходимо было собрать 4,5–5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа — это примерно 3 процента от общего числа всех жителей. Официально можно было выдвинуть свою кандидатуру на выборы до 5 июля.

Единый день голосования пройдет 8 сентября. Впервые на этих выборах будет проходить эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

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