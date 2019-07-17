Схема движения изменится на северо-востоке Москвы
• 13:47 • 17 июля 2019
Поделиться:
0
doc769c9qlm5za1awzhr8ti
Данные меры приведут к повышению безопасности движения
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Участок улицы Печорской от улицы Енисейской до дома 8, корпус 1, строение 3 по улице Чичерина 5 августа станет односторонним. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Рядом с домом 18 ширина участка дороги составляет 5,2–5,5 метра, что приводит к затруднениям при встречном разъезде.
Данные меры приведут к повышению безопасности движения. Для парковки на этом участке будет организовано 29 машино-мест.
Ведомство просит водителей быть внимательными и руководствоваться указаниям дорожных знаков.
Читайте также: ЦОДД перенастроил свыше 20 светофоров в районе закрытых станций метро
Теги:
14:5417 июля 2019
14:5317 июля 2019
14:5317 июля 2019
14:2517 июля 2019
14:1617 июля 2019
13:4917 июля 2019
13:4717 июля 2019
13:4717 июля 2019
13:4517 июля 2019
13:3317 июля 2019
13:2917 июля 2019
12:5417 июля 2019
12:5317 июля 2019
12:3917 июля 2019
12:2617 июля 2019
12:2217 июля 2019
12:1717 июля 2019
12:0717 июля 2019
11:5117 июля 2019
11:2817 июля 2019
11:2517 июля 2019
11:2017 июля 2019
11:0017 июля 2019
10:5717 июля 2019
10:4317 июля 2019
10:4317 июля 2019
10:2417 июля 2019
10:1317 июля 2019
09:5717 июля 2019
09:4417 июля 2019
09:3717 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:2217 июля 2019
08:5717 июля 2019
08:4417 июля 2019
08:3617 июля 2019
08:2417 июля 2019
08:0217 июля 2019
07:3517 июля 2019
07:2117 июля 2019
06:5617 июля 2019
06:3917 июля 2019
06:1617 июля 2019
05:5517 июля 2019
05:3717 июля 2019
05:1717 июля 2019
04:5417 июля 2019
04:3517 июля 2019
03:5417 июля 2019
03:2917 июля 2019
03:1117 июля 2019
02:4717 июля 2019
02:2517 июля 2019
01:5017 июля 2019
01:2817 июля 2019
00:4617 июля 2019
00:2017 июля 2019
23:5616 июля 2019
23:1916 июля 2019
22:1916 июля 2019
22:1816 июля 2019
22:0616 июля 2019
22:0116 июля 2019
21:5716 июля 2019
21:1116 июля 2019
21:0916 июля 2019
20:1816 июля 2019
19:5316 июля 2019
19:3216 июля 2019
19:1716 июля 2019
19:0416 июля 2019
19:0216 июля 2019