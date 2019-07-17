Второй из 7 задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину
Второй из семи сотрудников ФСБ, задержанных по делу о совершении разбойного нападения, признал вину. Явку с повинной написал силовик Маргиев, который в настоящий момент находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось о том, что на заседании Московского окружного военного суда в разбое признался Артур Власов, который прослужил в управлении «К» ФСБ три с половиной года. В отличие от Маргиева, суд постановил заключить его под стражу в СИЗО.
В материалах дела уточняется, что потерпевшим является некий Юмаранов Александр Сергеевич, который «по расписке получил в долг 136 миллионов рублей». По версии следствия, борцы с преступностью эти средства у него отняли. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что в начале июля 2019 года военный суд избрал меру пресечения семерым сотрудникам ФСБ по делу о разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Пять человек находятся под стражей. Еще двое — под домашним арестом. По информации СМИ, фигуранты дела — сотрудники спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ РФ.
Читайте также: Начальника спецподразделения ФСБ «Альфа» отправили в отставку