Адвокат Воеводиной опроверг ее развод с бывшим королем Малайзии

Адвокат победительницы конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксаны Воеводиной опроверг ее развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пара официально расторгла брак в суде Сингапура 1 июля. Кроме того, дата появления в суде документов о разводе тоже была названа — 22 июля.

Тем не менее, стало известно, что модель не только не собиралась разводиться, но и сама не получала ни повесток, ни вызовов в суд. Сама россиянка решила вовсе не реагировать на ложную информацию, сообщают «Известия».

— Что касается развода — ни повестки в суд, ни судебного разбирательства, ничего такого не было. Она не обращалась, и она не получала ничего официально от своего супруга, — заявил адвокат Евгений Тарло.

Юрист высказал предположение, что такие сообщения могут быть результатом чьих-то злых намерений и зависти. Помимо прочего, он напомнил, что 21 мая у пары родился ребенок в столичном роддоме. Адвокат сообщил, что наследник бывшего короля Малайзии здоров и очень похож на своего отца. Мужчина объяснил, что Воеводина сейчас занята хлопотами о своем малыше и не хочет участвовать в выдуманных скандалах.

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