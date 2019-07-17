Москва встала в один ряд с культурными столицами мира
Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group опубликовала результаты исследования, согласно которым Москва занимает пятое место по доступности объектов культуры для населения, сообщает Российская Газета.
Согласно результатам исследования, Москва активно развивается в культурном плане, а число вариантов досуга выросло 26%. Доступ к объектам культуры и отдыха имеют более половины жителей столицы.
Наиболее привлекательным для культурного времяпрепровождения являются Центральный административный округ. Кроме того, аналитики агентства положительно отметили культурное развитие ряда районов Новой Москвы, таких как поселение Внуковское, Сосенское, Десеновское, Щаповское. Они рекомендуют продолжать делать акцент на развитие окраин города.
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