Светлана Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию
• 15:07 • 17 июля 2019
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Россиянка набрала 97,1333 балла на соревнованиях в Кванджу
Фото: https://www.instagram.com/p/BPVR5DbAFD6/?hl=ru&taken-by=svetlanaromashina
Светлана Ромашина взяла золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на ЧМ по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Для 29-летней спортсменки эта победа стала 20-й в карьере на мировых первенствах.
Россиянка набрала 97,1333 балла. Второе место завоевала испанка Она Карбонелль (94,5667 балла). Тройку лидеров замкнула японка Юкико Инуи (93,2000 балла), сообщает RT.
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