Продюсер Загорский назвал экскурсии к могиле Началовой «отмыванием денег»
• 15:12 • 17 июля 2019
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Турагентства открыли «паломнические туры» на могилу Началовой в июле этого года
Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/isaeva.anya/)
Продюсер Андрей Загорский поделился мнением об экскурсиях, включающих посещение могилы певицы Юлии Началовой.
Продажи паломнических туров на могилу певицы начались в июле этого года.
Андрей Загорский рассказал, что побывал на подобной экскурсии и был в ужасе. У могилы Началовой экскурсовод начала рассказывать слухи из желтой прессы: как люди заряжают здесь воду, берут землю.
— Такое ощущение, что просто идет отмыв денег, не более того, — отметил продюсер в комментарии Nation News.
Напомним, что певица Юлия Началова скончалась в больнице в марте этого года. Она попала в нее с воспалением на ноге после небольшой раны, затем у нее начался сепсис.
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